Het wordt zondag zonnig met hier en daar wat sluierbewolking. In Limburg kan het 25 graden worden.

De nacht was koel in en in de ochtend kan op veel plaatsen wat nevel of lokaal een mistbank ontstaan.

Overdag is het vrij zonnig, al trekken er af en toe wel velden dunne sluierbewolking over.

Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden op de Wadden tot 25 graden in het zuidoosten van het land.

Maandag kan het kwik daar stijgen tot 32 graden.

