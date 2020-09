Rob Swartbol, de Nederlandse ambassadeur voor Rusland, moet om medische redenen zijn post voortijdig verlaten, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken zaterdag tegen NU.nl.

Swartbol is in de zomer van 2019 aangetreden als ambassadeur in Moskou en was al enige tijd ziek. Hiervoor werkte hij als ambassadeur in Indonesië.

Toen de Nederlandse ambassadeur vorige maand op het matje werd geroepen door de Russische autoriteiten na beschuldigingen van spionage, werden zijn taken al waargenomen door plaatsvervangende ambassadeur Dominique Kuhling.

De Russische regering wilde dat de ambassadeur verantwoording kwam afleggen, omdat er een volgapparaatje was gevonden in de auto van een Russische militaire attaché in Den Haag.

Het ministerie noemt het vertrek van Swartbol jammer: "In de eerste plaats voor Swartbol zelf, maar ook omdat hij voor Nederland van grote waarde was op de belangrijkste post in Moskou". Swartbol blijft werken voor het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag.

In 2015 werd Swartbol als ambassadeur voor een half jaar teruggeroepen uit Indonesië, na de executie van de Nederlander Ang Kiem Soei.