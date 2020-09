In het Noord-Hollandse Bergen zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag enkele agenten belaagd door tientallen jongeren, nadat zij een zeventienjarige jongen hadden aangehouden. Hij had een agent vastgepakt en met de dood bedreigd, bevestigt een woordvoerder van de politie-eenheid Noord-Holland in gesprek met NU.nl.

Tevens leek hij het incident te filmen. Toen agenten hem overmeesterden en arresteerden, keerde de rest van de groep, zo'n twintig tot dertig jongeren, zich tegen de agenten. Zij hebben geweld moeten gebruiken om de jongeren op afstand te houden.

Toegesnelde agenten hebben uiteindelijk met drie politiehonden de situatie tot bedaren gebracht. De jongeren bleven echter in kleinere groepjes terugkeren, waarna de omgeving met meerdere eenheden is leeg geveegd.

Aanvankelijk wilden de agenten niet eens ingrijpen toen zij de jongeren hadden gesignaleerd op het Plein in het centrum van het dorp, vertelt de woordvoerder. Die intentie veranderde nadat de jongeren provocerend gedrag vertoonden en agenten uitscholden, schrijft de politie.

Zaterdagochtend tweede arrestatie verricht

De zeventienjarige arrestant zou hebben aangezet tot het gedrag. Hij wordt verdacht van belediging en bedreiging. Zaterdagochtend heeft de politie een achttienjarige jongen uit Bergen opgepakt, die van dezelfde vergrijpen wordt verdacht.

De politie sluit verdere aanhoudingen niet uit en vraagt getuigen zich te melden. Enkele omstanders zouden het incident hebben gefilmd. Agenten zijn op zoek naar het beeldmateriaal.

Een woordvoerder van de korpsleiding erkent in gesprek met NU.nl dat de laatste maanden meerdere groepen zich tegen de politie hebben gekeerd. Het is echter niet duidelijk of het vaker gebeurt dan normaal. Het korps spreekt van "heftige incidenten" en noemt de agressie en het geweld tegen hulpverleners "onacceptabel".