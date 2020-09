In een onderzoek naar grootschalige drugshandel via de haven van Rotterdam heeft de politie nog drie verdachten aangehouden. Eerder werd al Roger P., alias Piet Costa gearresteerd. Woensdag is veroordeeld drugshandelaar Bridjanand B. in zijn cel aangehouden.

B. werd in februari van dit jaar veroordeeld tot negen jaar cel voor de invoer van cocaïne en daaraan gerelateerde misdrijven als afpersing, witwassen en omkoping.

In die zaak werd ook een belastingambtenaar veroordeeld tot vier jaar cel en werd er door de criminele organisatie gebruikgemaakt van corrupte douaniers.

Naast de 55-jarige man uit Spijkenisse werden dinsdag nog twee mannen aangehouden. Een 44-jarige man werd opgepakt op een camping in Delft. Een 45-jarige man is aangehouden in een woning in Oudenbosch.

"De mannen worden verdacht van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4.000 kilo coke via de haven van Rotterdam" aldus het Openbaar Ministerie (OM). Dit zou plaats hebben gevonden in de periode tussen april 2016 en juni 2016.

Daarnaast wordt P. ook verdacht van het voorbereiden van de invoer van cocaïne in de periode maart 2020 tot zijn aanhouding op 22 juni. Justitie zegt hiervoor bewijs te hebben dankzij het live kunnen meelezen van berichten van versleutelde communicatiedienst EncroChat.

'Piet Costa' wordt door het OM een grote rol toebedeeld als het gaat om de internationale drugshandel.

Beslag gelegd op woningen en voertuigen

In het onderzoek heeft de politie dinsdag 8 september beslag gelegd op drie woningen, diverse voertuigen, een vuurwapen met bijbehorende munitie, horloges, gegevensdragers en administratie.

De advocaat van B., Michel van Stratum, bevestigt tegenover NU.nl dat zijn cliënt woensdag in zijn cel is aangehouden. Hij is niet voorgeleid en zijn aanhouding is daarmee niet getoetst op rechtmatigheid. Op dit moment wil Van Stratum verder niet inhoudelijk reageren.