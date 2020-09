Dit weekend wordt het op de meeste plekken erg zonnig. Op een paar stapelwolken na krijgt het hele land te maken met veel zon. De middagtemperatuur komt uit tussen de 20 en 24 graden.

Zaterdagochtend begint met wat lokale bewolking, waardoor het iets koeler wordt dan vrijdag. Op een korte regenbui in het noorden van het land na blijft het droog in Nederland. Door een aantrekkende zuidwestenwind komt de temperatuur uit tussen de 19 en 22 graden.

De zaterdag is volgens Weerplaza echter "een kort dipje", want zondag wordt het alweer een stuk warmer met temperaturen tot 24 graden. In het hele land wordt het droog en zal de zon uitbundig schijnen.

Na het weekend blijft het uitzonderlijk tropisch voor deze tijd van het jaar en kan de temperatuur oplopen tot 30 graden. Dat is zeldzaam voor de tijd van het jaar: sinds het begin van de metingen is slechts op vijf septemberdagen een maximumtemperatuur van ten minste 30 graden gemeten.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd boven aan de voorpagina.