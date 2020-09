De zoekactie naar de twee vrienden die sinds 1974 worden vermist, wordt dinsdag hervat. De politie hoopte eigenlijk deze week meer duidelijkheid over de zaak te kunnen geven, maar het afgraven van zand onder het water verliep moeizamer dan gedacht.

Afgelopen dinsdag begon de politie met een zoektocht naar Piet Hölskens en Hans Martens uit uit Asten. Het duo verdween 46 jaar geleden na een stapavond. Ondanks meerdere zoekacties zijn de toen 22-jarige Hölskens en 21-jarige Martens nooit meer gezien.

Het tweetal ligt mogelijk in een auto onder het zand begraven, bleek onlangs uit informatie die de privédetective van de familie van de vermiste mannen heeft aangeleverd. Daarom begon de politie met een nieuwe zoektocht in afgraving De Brink in Liessel.

Afgelopen woensdag werd op de eerste mogelijke locatie geen auto gevonden. "Daar werd onder het zand wel een grote opgerolde staalkabel aangetroffen", aldus de politie. "Deze had echter niets te maken met de vermissing van het Astense tweetal."

Donderdag en vrijdag werd op een andere locatie gezocht. Het weghalen van het zand onder water was echter lastiger dan gedacht, waardoor de verwachte eindtijd niet veilig gehaald kon worden.

De politie heeft daarom besloten dinsdag verder te gaan met de zoektocht. Naar verwachting wordt die dag wel duidelijk wat er op de tweede locatie onder het zand begraven ligt.