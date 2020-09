De politie in Amsterdam zegt vrijdag niet te weten wat de aanleiding was voor een bestuurder van een busje om op een politieauto in te rijden. De bestelbus zou in de nacht van donderdag op vrijdag vanuit het niets drie keer op de wagen zijn ingereden.

Eerder vrijdag liet de politie weten enkele waarschuwingsschoten te hebben gelost om het busje tot stilstand te krijgen. Zonder succes. Toen de bedrijfswagen over twee motorvoertuigen van de politie reed die hem de weg versperden, bleef die op een van de motoren steken.

Ondanks dat de bus in brand vloog, weigerde de man volgens de politie zijn voertuig te verlaten. Toen zij de man eruit probeerden te halen werd hij agressief.

"Na een tijdje is de verdachte toch via de bijrijderskant het voertuig uit gevlucht en kon hierop, met behulp van pepperspray, gelijk worden aangehouden", aldus de politie. "De verdachte is na zijn aanhouding overgebracht naar het ziekenhuis."

Het incident deed zich voor op het Amsterdamse Muntplein. De politieauto stond daar stil met twee agenten erin. Beide agenten konden de auto tijdig verlaten.

70 Amsterdamse agenten schieten op busje dat op politieauto inrijdt

Busje was onlangs verkocht

De eigenaar van het glasbedrijf waarvan de naam op het busje staat laat aan NU.nl weten dat de betreffende bedrijfsbus onlangs is verkocht, maar dat de nieuwe eigenaar de print van het bedrijf op de wagen blijkbaar nog niet heeft verwijderd.