De luchtballonnen die donderdagavond op opvallende plekken moesten landen, moesten dat doen omdat de wind plotseling wegviel. Dat meldt de afdeling luchtballonvaart van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) aan NU.nl.

Volgens de weersverwachtingen zou het niet gevaarlijk zijn geweest om op te stijgen. Het KNMI had al voor donderdagavond aangekondigd dat er een lage windsnelheid werd verwacht, waardoor de windrichting niet goed voorspeld kon worden. Er was echter toch genoeg reden om een veilige ballonvlucht te verwachten, aldus de KNVvL.

"Zelfs met die voorspelling werd er nog genoeg wind verwacht om de stad uit te kunnen komen", aldus een woordvoerder. De hoop was dat de piloten in de stad konden opstijgen om later te landen in een nabijgelegen weiland. "Ook met een onvoorspelbare windrichting kom je toch aan de ene of de andere kant de stad uit."

De wind werd na het opstijgen echter toch zachter dan voorspeld, waardoor de piloten snel moesten handelen. "Je hebt dan toch een plan B, C of D nodig." Dit leidde uiteindelijk tot landingen in een park in Eindhoven, een bouwterrein bij de Jaarbeurs Utrecht en een kruispunt bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch.

Bij de landingen raakte niemand gewond en werd niets beschadigd. De ballon die op een kruispunt landde was in een half uur opgeruimd.