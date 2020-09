Activisten hebben donderdag een Congolees grafbeeld uit het Afrika Museum in de Gelderse plaats Berg en Dal meegenomen. De Franstalige mannen zonden hun actie rechtstreeks uit op Facebook en zetten de beelden later ook op YouTube. De politie heeft vijf verdachten gearresteerd, meldt het museum vrijdag.

In de video houdt een van de activisten in het museum minutenlang een pleidooi over de vernietiging en diefstal van Afrikaanse kunstwerken door Nederlanders en Portugezen circa achthonderd jaar geleden.

De man vertelt dat ze naar Berg en Dal gekomen zijn om terug te halen "wat ons met geweld is afgenomen". Vervolgens pakt een andere man het beeld uit de vitrine en loopt de groep zonder problemen met het kunstwerk naar buiten. Enkele minuten later is te zien dat agenten de mannen arresteren.

Volgens het museum gaat het om activisten die in musea in Parijs en Marseille eerder soortgelijke acties hebben uitgevoerd. Deze vermoedelijk Franse activisten worden in Frankrijk momenteel vervolgd. Het is nog niet bekend of in Nederland hetzelfde gaat gebeuren, aldus het Afrika Museum.

Ook laat het museum weten dat beveiligers de activisten niet hebben tegengehouden, omdat ze wisten dat de politie al in de buurt was. "Een mogelijk handgemeen met alle gevolgen van dien, waaronder schade aan het beeld, werd hierdoor voorkomen", meldt het museum.

Het beeld is niet beschadigd geraakt.