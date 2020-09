Diverse luchtballonnen zijn donderdagavond op ongewone plekken neergezet. Zo landde er een op een kruispunt in Den Bosch en werd er een ballon geparkeerd op een bouwterrein in Utrecht. Niemand is daarbij gewond geraakt. De reden is waarschijnlijk een wegvallende of draaiende wind.

De luchtballon in Den Bosch werd neergezet op een druk verkeerskruispunt nabij het Jeroen Bosch Ziekenhuis, aldus het Brabants Dagblad. De eigenaar van de ballon zei tegen de krant dat de wind vrij onverwachts draaide. "Er moest daarom een keuze gemaakt worden. Anders moesten we de hele stad over vliegen."

Volgens de eigenaar was het een goede landing, waarbij niemand gewond is geraakt. Alleen de locatie was uitzonderlijk. "Normaal ga je toch voor een weiland." Het opruimen van de ballon en de mand heeft een half uur in beslag genomen.

In Eindhoven kwam een ballon terecht in het Genderpark in de wijk Oud-Strijp, zo meldt Omroep Brabant. Volgens ooggetuigen vloog de ballon laag over de huizen heen voordat hij op het gras van het park landde.

Ballon landde op afgesloten bouwterrein bij Jaarbeurs

Ook in Utrecht scheerde een ballonvaarder vlak over en langs gebouwen heen, meldt RTV Utrecht. Uiteindelijk werd de mand veilig neergezet op een bouwterrein bij de Jaarbeurs. Het duurde vervolgens nog een tijd voordat iemand de hekken van het slot kon doen.

Niet alleen bij het landen, maar ook bij het opstijgen kan een ballon in de problemen komen. Bij Roermond kon een luchtballon geen hoogte krijgen nadat hij was opgestegen bij de Maasplassen, zo meldt 1Limburg. Ooggetuigen zagen de mand laag over de bomenrij komen en het water raken. Uiteindelijk wist de ballonvaarder het vaartuig de lucht in te krijgen.

Dip in gemiddelde windsnelheid mogelijke oorzaak

De ballonvaart is de meest weersgevoelige luchtsport die er bestaat, zo meldt het KNMI op zijn website. Daarom heeft het meteorologisch instituut ook een gespecialiseerde website met speciale weersverwachtingen voor ballonvaartpiloten.

Waarom zo veel ballonvaarders donderdag een andere route dan gepland vlogen of op een ongewone plek landden, is niet bekend. Wel was in de weergegevens rond 18.00 uur landelijk een dip in de gemiddelde windsnelheid te zien.