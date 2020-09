Elf aanhangers van Pegida worden niet vervolgd voor het negeren van politie-instructies tijdens de intocht van Sinterklaas in Apeldoorn in 2019. Het Openbaar Ministerie (OM) spreekt van een gebrek aan bewijs.

De elf aanhangers van anti-islamorganisatie Pegida waren verkleed als Zwarte Piet aanwezig bij de intocht.

Omdat ze leuzen riepen en in gesprek gingen met de pers, vond de politie dat het ging om een demonstratie. Agenten vroegen de groep daarom naar het demonstratievak te gaan. Toen de elf niet luisterden, werden ze gearresteerd.

Uit het politieonderzoek is echter niet duidelijk geworden wat de groep precies riep, laat het Openbaar Ministerie Oost-Nederland (OM) donderdag weten. Daarom is door de politie niet voldoende aangetoond dat het om een demonstratie gaat.

"Achteraf bezien is niet vast te stellen of de agenten de bevoegdheid hadden om ze naar het vak over te brengen", zegt een woordvoerder van het OM in gesprek met NU.nl.

Voorman roept op beeld leuzen

Een van de aangehouden personen is Edwin Wagensveld, voorman van Pegida. Op beelden is te zien hoe hij "Black is Beautiful" roept terwijl hij door politieagenten afgevoerd wordt.

De woordvoerder van het OM wist donderdagavond niet of deze beelden ook zijn meegenomen in het politierapport.

Naast de elf demonstranten werd die dag bij de intocht ook een vrouw uit Rheden aangehouden, omdat zij een steekwapen bij zich had. Voorafgaand aan de intocht werden drie mannen aangehouden vanwege uitlatingen die zij deden op sociale media.