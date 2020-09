Het ministerie van Defensie stopt met Zwarte Piet bij sinterklaasvieringen en zet voortaan alleen nog pieten in "die diversiteit uitstralen". Een woordvoerder vertelt in gesprek met NU.nl dat er voor zover bekend intern geen grootschalige kritiek was op Zwarte Piet, maar dat de keuze is genomen om "met de tijd mee te gaan".

Uit een interne brief van secretaris-generaal Gea van Craaikamp en Commandant der Strijdkrachten Rob Bauer, die in handen is van Geenstijl, wordt niet duidelijk of voortaan roetveegpieten of regenboogpieten worden ingezet.

Het tweetal benadrukt dat geen afscheid genomen wordt van Piet zelf, alleen van het "traditionele zwarte uiterlijk".

Volgens Bauer en Van Craaikamp zou Zwarte Piet kunnen leiden tot stereotyperingen en kan het personage kwetsend zijn voor mensen van Defensie. "Het is tijd om afscheid van deze traditie te nemen", redeneren zij, "hoewel het ouder is dan sommige onderdelen van onze krijgsmacht".

Het is overigens nog niet duidelijk hoe Defensie dit jaar de intocht van Sinterklaas gaat vieren. Van Craaikamp en Bauer weten niet of een fysieke viering gaat plaatsvinden, die in veel steden ook al geen doorgang vindt, of dat naar een digitale viering wordt uitgeweken.