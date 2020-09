Met temperaturen van rond de 30 graden wordt het na het weekend tropisch warm in Nederland. Dat is zeldzaam voor de tijd van het jaar: sinds het begin van de metingen is slechts op vijf septemberdagen een maximumtemperatuur van ten minste 30 graden gemeten, meldt Weerplaza.

"Donderdag en vrijdag krijgen we al een voorproefje met weinig wind en flink wat zon", zegt Alfred Snoek van Weerplaza in gesprek met NU.nl.

Na een dipje op zaterdag doet de zondag met 23 graden al zomers aan. Maandag en dinsdag stijgt het kwik zelfs tot 25 tot 30 graden.

"We krijgen niet te maken met nazomerweer, maar volop zomerweer", aldus Snoek. "En dat geldt voor heel het land, wat erg uitzonderlijk is voor de tijd van het jaar."

Vaak blijven de kustprovincies in het najaar qua temperatuur achter vanwege het koude zeewater, maar dat is nu nog niet het geval. "Zelfs op de Waddeneilanden verwachten we waarden tot 26 graden."

Tropische dagen zeldzaam in september

Tropische septemberdagen zijn zeldzaam in Nederland. Sinds 1901 is er in De Bilt in totaal op vijf dagen een maximumtemperatuur van ten minste 30 graden gemeten, meldt Weerplaza. "Noemenswaardig is de septembermaand van 2016, die twee van deze hete zomerdagen voor zijn rekening nam."

Het is daarbij goed mogelijk dat dinsdag een dagrecord wordt gebroken. Op dit moment is de hoogst gemeten temperatuur in De Bilt op 15 september 29 graden.

Over de rest van volgende week durft Weerplaza nog geen voorspelling te doen. "Het kan goed zijn dat de warme verdwijnt. Maar om dat te kunnen voorspellen, moeten we de computermodellen nog even afwachten."