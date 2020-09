De oudste inwoner van Nederland is vorige week op 114-jarige leeftijd overleden, laten het wooncentrum waarin de vrouw woonde en mensen rond haar familie woensdag aan RTV Utrecht weten.

Anne Brasz-Later werd op 16 juli 1906 geboren in Goes. Ze woonde ongeveer veertig jaar van haar leven in Nederlands-Indië en kreeg drie kinderen met haar echtgenoot. Haar man overleed zo'n tachtig jaar geleden al bij een auto-ongeluk.

Op het moment van haar overlijden woonde Brasz-Later in een aanleunwoning van een woonzorgcentrum in Utrecht. Ze werd daar verzorgd door een van haar dochters, die in de tachtig is. Vanwege het coronavirus kon de vrouw de afgelopen tijd echter maar weinig bezoek ontvangen.

Brasz-Later was sinds december vorig jaar de oudste inwoner van Nederland, toen Geertje Kuijntjes uit Gorinchem overleed. Kuijntjes was eveneens 114.

De oudste inwoner die Nederland - voor zover bekend - ooit heeft gehad was Henny van Andel-Schipper, die in 2005 op 115-jarige leeftijd overleed.

Het is nog niet bekend wie nu de oudste inwoner van Nederland is.