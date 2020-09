De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft woensdag twee boetes opgelegd gekregen van in totaal 125.000 euro, meldt het Openbaar Ministerie (OM). Volgens het OM heeft de NAM onvoldoende maatregelen genomen om lekkages te voorkomen.

Op 3 oktober 2018 lekte 30 kubieke meter aardgascondensaat, een gevaarlijke vloeibare stof die vrijkomt bij aardgaswinning, in een kanaal bij een locatie van de NAM in Farmsum (Groningen).

Uit strafrechtelijk onderzoek blijkt dat er door de NAM niet juist is gereageerd op twee meldingen die waarschuwden voor bepaalde risico's. Ook werden medewerkers en het bevoegd gezag niet op tijd op de hoogte gebracht.

De inwoners van Farmsum ondervonden klachten door het incident, zoals hoofdpijn en misselijkheid. De NAM heeft daarom aangegeven naast het betalen van de boete, in totaal 75.000 euro te investeren in de realisatie van de geplande verbouwing van het dorpshuis in Farmsum.

Ook lekkage in Overijssel

Ook in de ochtend van 2 januari 2019 was er een lekkage. Bij een locatie van de NAM in Collendoornerveen (Overijssel) lekte ruim 1 kubieke meter ontzwavelingsvloeistof gedeeltelijk in een sloot.

Het OM stelt dat de NAM onvoldoende maatregelen heeft genomen om de lekkages te voorkomen. Hierdoor konden nadelige gevolgen ontstaan voor mens en milieu.

Naast de boete en de investering in het dorpshuis van Farmsum, heeft de NAM ook alle schadekosten betaald. Het gaat om een bedrag van 1,3 miljoen euro.