Leerkrachten zitten thuis soms dagenlang te wachten op de uitslag van hun coronatest. Hierdoor moesten na de zomervakantie al veel klassen naar huis worden gestuurd. Om grotere problemen te voorkomen moet het testen van docenten echt veel sneller en het liefst met voorrang gebeuren, zeggen onderwijsorganisaties in gesprek met NU.nl.

De PO- en VO-raad, de koepels voor respectievelijk het basis- en middelbaar onderwijs, en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) benadrukken dat het goed en belangrijk is dat docenten zich bij klachten laten testen, maar het testen duurt te lang en dit moet korter, vinden ze. Idealiter willen ze dat de docenten niet langer dan één werkdag hoeven te wachten op de test en uitslag.

Hoewel het aantal besmettingen in Nederland de afgelopen week steeg, is er volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geen sprake van een significante stijging van het aantal infecties op scholen. Door de groeiende vraag naar testen komt het onderwijs, dat al kampte met een lerarentekort, alsnog onder druk te staan.

Als oplossing voor het testprobleem vindt VO-raad voorzitter Paul Rosenmöller dat docenten voorrang moeten krijgen bij het doen van een coronatest: een denkbeeldige fast lane in de GGD-teststraat. "Als een leraar ziek of afwezig is, raakt dat tientallen mensen. Een klas gaat naar huis, maar ook ouders van kinderen raken gedupeerd", aldus Rosenmöller.

'Hopen dat minister echt haast maakt'

Volgens Rosenmöller is de VO-raad over deze voorstellen in gesprek met de GGD en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zelf stelt de voorzitter voor dat leraren een brief krijgen van het schoolhoofd waarmee ze voorrang kunnen krijgen op een coronatest.

Ondertussen zijn de GGD's bezig met de uitbreiding van de testketen. Het ministerie van Volksgezondheid sloot begin deze maand overeenkomsten met Nederlandse en Duitse laboranten over het leveren van extra testcapaciteit. Indien nodig moeten binnenkort 44.000 Nederlanders per dag zich kunnen laten testen.

Namens de PO-Raad hoopt Ad Veen dat De Jonge "hier echt haast mee maakt". "Het moet mogelijk zijn dat leraren na een test binnen 24 uur weer aan de slag kunnen."