Oud-staatssecretaris van Sociale Zaken Robin Linschoten is woensdag in hoger beroep door het gerechtshof Amsterdam veroordeeld tot een werkstraf van honderd uur. Eerder werd de voormalige VVD-politicus nog veroordeeld tot vijf maanden gevangenisstraf.

Linschoten deed van 2010 tot en met 2012 vanuit zijn twee besloten vennootschappen (bv's) jarenlang onjuiste belastingaangiftes. De fiscus werd hierdoor voor ruim 100.000 euro benadeeld. Dit bedrag werd bij naheffingen alsnog betaald.

Het Openbaar Ministerie (OM) had ook in hoger beroep een celstraf van vijf maanden geëist tegen de oud-staatssecretaris. Het gerechtshof gaat hier echter niet in mee, omdat onvoldoende is bewezen dat Linschoten nooit van plan was om de belasting te betalen. "Het oogmerk van uiteindelijke belastingontduiking is hierbij niet aan de orde", aldus het gerechtshof.

De nu 63-jarige Linschoten was van 1994 tot 1996 staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij trad af omdat de Tweede Kamer onvoldoende vertrouwen had in zijn aanpak wat betreft het College van Toezicht Sociale Verzekeringen (Ctsv). Daarna werkte hij onder meer bij Interpolis, de Sociaal-Economische Raad (SER) en de inmiddels opgeheven DSB Bank.