De rechtbank in Lelystad heeft woensdag twee mannen achttien jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd voor de moord op een man in Lelystad. Een van de daders was al eerder veroordeeld tot tbs en de ander was op proefverlof.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste vijftien jaar cel tegen Michel B. en achttien jaar tegen Jan van K., omdat die een leidende rol zou hebben gehad. De rechtbank oordeelt echter dat op basis van het dossier niet gezegd kan worden dat de rol van de 50-jarige Van K. groter was dan die van de 36-jarige B.

Slachtoffer Gerrit T. was een vriend van Van K. Ze kenden elkaar uit de Oostvaarderskliniek in Almere. Dat was tevens de tbs-kliniek waar B. nog werd behandeld.

De mannen wilden T. geld afhandig maken. Toen de bedragen steeds hoger werden en hun smoezen opraakten, besloten ze hem om te brengen.

Rapport over kliniek in oktober verwacht

Op 19 april 2019, de avond voor de moord, leenden Van K. en B. 350 euro van T. De volgende dag gingen ze weer naar zijn woning aan de Rode Klif in Lelystad. Ze wilden nog eens 500 euro lenen en keken bij de overboeking T.'s pincode af. Ze drogeerden hem vervolgens en maakten geld naar de rekening van B. over. Daarna besloten ze T. te doden.

Volgens de rechtbank is er sprake van moord, omdat Van K. en B. al langer het plan hadden om T. te doden. "Ook ná de dood van het slachtoffer gingen de twee planmatig te werk", aldus de rechter. "Zo hebben ze samen het huis schoongemaakt en spullen van het slachtoffer gestolen."

De moord deed veel stof opwaaien, omdat Van K. een lange geschiedenis van tbs kent en B. tijdens de moord op proefverlof was. Voor de Inspectie Justitie en Veiligheid was dit een reden om onderzoek naar de Oostvaarderskliniek te doen.

In een conceptrapport zou de inspectie concluderen dat de Oostvaarderskliniek onvoldoende regie over het resocialisatietraject van de betrokkene had. Het eindrapport wordt in oktober verwacht.