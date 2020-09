De rechtbank in Den Haag heeft woensdag geoordeeld dat de civiele zaak, aangespannen door een in 1992 uit Sri Lanka geadopteerde vrouw, is verjaard. Volgens de vrouw is haar adoptie illegaal verlopen, maar de rechter zegt dat hier vooralsnog geen bewijs voor is.

De inmiddels 28-jarige Dilani Butink werd in 1992 geadopteerd door haar Nederlandse adoptieouders. Volgens de vrouw waren haar papieren niet in orde en hebben de Staat en bemiddelingsorganisatie Stichting Kind & Toekomst geen oog gehad voor haar belang als kind.

Butink spande daarom een civiele zaak aan omdat beide partijen onrechtmatig zouden hebben gehandeld. De rechtbank oordeelt dat de vorderingen van de vrouw zijn verjaard omdat het om gebeurtenissen gaat die meer dan twintig jaar geleden zijn voorgevallen.

De rechtbank zegt daarnaast "op basis van de beschikbare informatie" niet vast te kunnen stellen of de adoptiepapieren van de vrouw ondeugdelijk zijn "en of zij het slachtoffer is van illegale adoptiepraktijken".

"Er zijn onvoldoende aanwijzingen om ervan uit te gaan dat het juist is wat zij zegt", vervolgt de rechter. "Het lange tijdsverloop sinds 1992 maakt het nagenoeg onmogelijk om de omstandigheden waaronder zij is afgestaan alsnog te achterhalen."

Volgens de rechtbank zijn er daarom onvoldoende zwaarwegende redenen om in deze zaak af te wijken van de verjaringstermijn.