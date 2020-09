Een 39-jarige man die begin dit jaar brandstichtte in een examencentrum van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) in Rijswijk is door de rechtbank veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. De man was boos omdat hij al negen keer was gezakt voor zijn rijexamen.

Ahmad B. had al een rijbewijs in Syrië, maar dat werd door Nederland niet erkend. Hij wilde middels het brandstichten aandacht vragen voor zijn situatie.

Op 3 januari liep de man met benzine het examencentrum in het Zuid-Hollandse Rijswijk binnen en stichtte brand. Deze brand zorgde voor veel materiële schade. Het gebouw kon vervolgens ruim zes maanden niet gebruikt worden voor examens, waardoor veel kandidaten vertraging opliepen.

De rechtbank rekent het de man aan dat de brandstichting mogelijk ook "ernstige of fatale gevolgen" kon hebben voor de aanwezigen in het pand. Volgens gedragsdeskundigen heeft de man psychische problemen en is hij verminderd toerekeningsvatbaar.

Het Openbaar Ministerie (OM) had tegen de man drie jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. De rechtbank is echter van mening dat, in het belang van de maatschappij, de man zo snel mogelijk begint met de tbs-behandeling. Om die reden legt de rechtbank geen gevangenisstraf op.