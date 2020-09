Een negentienjarige Rotterdammer is dinsdag aangehouden in het onderzoek naar de fatale steekpartij die begin augustus plaatsvond op de Pier in Scheveningen. De jongen wordt verdacht van openlijk geweld in vereniging, zo laat het Openbaar Ministerie (OM) weten.

De man is aangehouden in zijn cel, waarin hij zat op verdenking van een ander delict, aldus het OM. Dat strafbare feit staat los van de fatale steekpartij in Scheveningen.

Het is de vierde aanhouding die is verricht in het onderzoek naar het dodelijke steekincident waarbij op 10 augustus een negentienjarige man uit Rotterdam uit het leven kwam. Eerder zijn twee twintigjarige mannen uit Amsterdam aangehouden op verdenking van doodslag in vereniging. Daarnaast werd een zeventienjarige Rotterdammer aangehouden voor opruiing en geweld.

De steekpartij is volgens meerdere media het gevolg geweest van een ruzie tussen de twee drillrapgroepen Blacka 24 en 73 De Pijp.

Rapper Blacka betuigde op Instagram spijt en zei niet te weten hoe de ruzie tussen de rivaliserende groepen is begonnen. "Deze hele drillbeef slaat aan het eind van de dag nergens op", aldus de rapper. Volgens Omroep West zou de rapper echter zelf ook zijn aangehouden in het onderzoek naar de steekpartij.