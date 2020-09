Een evenement van Forum voor Democratie in Musis Arnhem is maandag tijdelijk onderbroken. Volgens de partij gebeurde dat naar aanleiding van een "veiligheidsissue". De politie controleerde drie personen, maar concludeerde dat er geen gevaar was. Er is niemand aangehouden.

Tijdens een toespraak vertrokken FVD-politici Thierry Baudet en Theo Hiddema met haast uit de zaal, op advies van de beveiliging. Die sprak van een mogelijk "bedreigende situatie", zegt een FVD-woordvoerder tegen NU.nl.

De politie had signalen binnengekregen dat een aantal personen de orde wilde verstoren, zegt een politiewoordvoerder tegen NU.nl. Agenten hielden drie personen staande, maar had geen aanwijzingen om te veronderstellen dat ze "iets kwaads in de zin" hadden. Boven de locatie cirkelde ook enige tijd een politiehelikopter.

Het bleek uiteindelijk een "onjuiste inschatting", zegt de politiewoordvoerder. "Maar je wilt geen enkel risico lopen. Wij nemen alle politieke bijeenkomsten zeer serieus."

144 Forum voor Democratie-evenement wordt stilgelegd

'Beveiliging was hele avond onrustig'

Het evenement ging over de visie van FVD op Nederland in 2040. Baudet en Hiddema vertrokken plots uit de zaal tijdens een toespraak van Mesdagfonds-voorzitter Jan Cees Vogelaar, aldus een verslaggever van Omroep Gelderland.

Een vrouw die het podium beklom, vertelde het publiek vervolgens dat er een "veiligheidsissue" was, maar dat de twee politici in veiligheid waren gebracht. Vervolgens bleef het publiek zitten en begon de band te spelen.

Hiddema kwam als eerste terug en grapte dat het publiek gegijzeld werd, verwijzend naar de aanwezigheid van de politie. Even leek het erop dat Baudet definitief weg zou blijven, maar de partijleider kwam ongeveer een uur na het incident weer terug.

Volgens de verslaggever van Omroep Gelderland was de beveiliging al de hele avond onrustig. De woordvoerder van FVD benadrukt dat het publiek geen enkel moment in gevaar is geweest.

Baudet zegt op Twitter dat alles onder controle is en bedankt de aanwezigen voor de avond.