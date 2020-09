Een speciale taskforce van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft sinds april 4.000 van de 15.300 achterstallige asielaanvragen verwerkt, schrijft staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel en Migratie) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. Voor het eind van het jaar moeten de overige 11.300 aanvragen zijn verwerkt.

De taskforce werd in het voorjaar opgericht vanwege de miljoenenstrop die de IND boven het hoofd hing door de asielachterstanden.

De nieuwe taskforce zal vanaf september op volle sterkte zijn en een nieuwe werkmethode hanteren, waardoor de stapel achterstallige achterstanden snel kleiner wordt. Door juridische bureaus de conceptbesluiten te laten opstellen, verwacht Broekers-Knol dat zeker vijfduizend aanvragen versneld behandeld kunnen worden.

Om het proces te versnellen worden ook in sommige gevallen mondelinge verhoren vervangen door schriftelijke verhoren. Bij twijfel, over bijvoorbeeld gevaar voor nationale veiligheid, zal altijd nog een mondeling verhoor worden afgenomen.

Zorgvuldigheid nog altijd boven snelheid

De staatssecretaris benadrukt in de brief wel dat een zorgvuldige behandeling van een asielaanvraag nog altijd prioriteit heeft boven de snelheid ervan. Complexe asielaanvragen, zoals van lhbti's of bekeerlingen, zullen nu eenmaal meer tijd kosten, aldus Broekers-Knol.

Het versneld afhandelen van de asielaanvragen zal waarschijnlijk ook leiden tot meer druk op andere instanties. Gemeenten zullen meer aanvragen krijgen voor huisvesting voor statushouders en rechtbanken kunnen het drukker krijgen door asielzoekers die in hoger beroep gaan. De staatssecretaris zegt in gesprek te zijn met deze instanties om dit in goede banen te kunnen leiden.