Een 53-jarige vrouw van Colombiaanse afkomst is maandag door de rechtbank Amsterdam veroordeeld tot vijf jaar cel voor het witwassen van bijna 13 miljoen euro aan crimineel geld en deelname aan een criminele organisatie. De vrouw, die gezien wordt als leider van deze organisatie, wordt in door de politie afgetapte gesprekken 'la Jefa' (de baas) genoemd.

De vrouw huurde onder meer woningen in Amsterdam waarin het geld werd opgeslagen. Ook vervoerde ze geld in grote koffers vanaf een vakantiepark in Limburg naar de hoofdstad.

De panden in Amsterdam werden in september vorig jaar door de politie onderzocht in het kader van een onderzoek naar cocaïnehandel van een groep Colombianen. De bijna 12.8 miljoen euro werd daar in grote koffers aangetroffen. Het ging om een van de grootste vangsten van cashgeld ooit in Nederland.

De vrouw handelde niet alleen. Twee mannen van 42 en 22 jaar, beiden van Albanese afkomst, zijn veroordeeld tot respectievelijk 4 en 3,5 jaar cel. Zij worden verantwoordelijk gehouden voor het tellen en bundelen van het witgewassen geld op het vakantiepark. Een vijftigjarige Colombiaanse man moet twee jaar de cel in. Hij is veroordeeld voor het regelen van de panden.

Waar het geld vandaan kwam is nooit vastgesteld.