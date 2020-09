Boswachters en groene boa's hebben in de afgelopen jaren het aantal recreanten in natuurgebieden zien toenemen. De drukte heeft volgens bijna drie kwart van hen een nadelig effect op de natuur, blijkt maandag uit een rondgang van De Monitor.

De helft van de 158 ondervraagde boswachters en groene boa's van Staatsbosbeheer, De Landschappen en Natuurmonumenten heeft in de afgelopen jaren met "gevaarlijke acties tussen recreanten" te maken gehad.

Veel van deze acties hangen samen met het verzet tegen mountainbikepaden, aldus De Monitor. Op die paden worden bijvoorbeeld punaises of glasscherven gestrooid, kuilen gegraven of ijzerdraad gespannen.

Dit jaar is het door de coronacrisis bovendien een stuk drukker in de natuurgebieden. 83 procent van de ondervraagde boswachters laat weten dat die extra drukte tot nieuwe overlast heeft geleid, zoals illegale feesten in stiltegebieden en kamperen op plekken waar dat niet is toegestaan.

Volgens Lennard Jasper, een van de ondervraagde boswachters, was de afgelopen zomer "de druppel die de emmer deed overlopen".

"Ik begrijp heel goed dat Nederlanders de buitenruimte opzochten en hier op de Veluwe op vakantie gingen. Maar de drukte en het gedrag die dit met zich meebracht, was soms echt niet in orde. Als ik in de afgelopen maanden niets had opgeruimd, was de Veluwe gewoon een bende of een zwijnenstal geworden", zegt hij tegen De Monitor.