Een vijftienjarige Belgische jongen is zondagavond zwaargewond geraakt door een steekincident bij een evenementencentrum in het Brabantse Rijsbergen, meldt de politie. Twee mannen uit het Belgische Lokeren zijn aangehouden.

De politie kreeg de melding over de steekpartij om 22.18 uur binnen.

In het evenementencentrum aan de Bredaseweg vond die avond een bruiloft plaats. Daar was ruzie tussen twee groepen ontstaan. Het steekincident zou na het huwelijksfeest hebben plaatsgevonden.

Toen agenten ter plaatse kwamen, was de ruzie afgelopen, maar er hing nog een "gespannen sfeer", meldt de politie. Het slachtoffer, dat met een mes gestoken was, is met een ambulance naar een ziekenhuis in Antwerpen gebracht. Hoe het precies met hem gaat, is onbekend.

De politie kwam met veel eenheden ter plaatse. Volgens een getuige waren er na de steekpartij twee auto's weggereden, vermoedelijk richting België. Een van de auto's werd op de Meirseweg in Zundert gelokaliseerd.

De bestuurder voldeed aan het signalement van de mogelijke dader van de steekpartij. Hij en de bijrijder van de auto zijn aangehouden.