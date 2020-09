Het wordt een week met regelmatig zonnige perioden. Het is overwegend droog, hoewel woensdag wel een regenzone over het land trekt. Ook maandag is er een kleine kans op buien. Dinsdag trekken wat wolkenvelden over het land, maar het blijft die dag droog. De gemiddelde temperatuur loopt uiteen van 17 tot 23 graden. Vooral op vrijdag stijgt de temperatuur.

Maandag zijn er zonnige perioden en is er een kleine kans op buien. Het wordt 18 tot 21 graden en er staat een zwakke tot matige wind. In de loop van de dag neemt de wind iets in kracht toe.

Dinsdag trekt vrij veel bewolking over het land. Wel blijft het vrijwel overal droog. In de ochtend komt de zon vooral in het zuidoosten af en toe door, later op de dag met name in het westen. De gemiddelde temperatuur is zo'n 19 tot 22 graden. De warmste temperaturen zijn te voelen in Limburg.

Woensdag trekt in de loop van de dag een regenzone van west naar oost. De temperatuur neemt toe tot ongeveer 20 graden. Later op de dag klaart het vanuit het westen op. Er staat een overwegend matige westenwind.

Donderdag schijnt de zon vaker. Het is droog en aangenaam. De temperatuur stijgt niet veel, omdat de wind uit het noordwesten komt. Het wordt 17 tot 19 graden.

Vrijdag stijgt het kwik wel. De wind draait naar het zuiden. In de middag wordt het 19 graden aan zee tot 22 of 23 graden landinwaarts. Er zijn opnieuw zonnige perioden en het blijft droog.

