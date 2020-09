Bij rellen tussen supporters van FC Groningen en de Duitse club Arminia Bielefeld van zaterdagavond zijn geen aanhoudingen verricht, zegt een woordvoerder van de politie Groningen zondag tegen NU.nl. Toen de politie ter plaatse kwam, waren beide groepen al vertrokken.

De supporters werden ook later op de avond niet meer aangetroffen. De politie kan niet zeggen of er aanhoudingen worden verwacht.

Volgens de woordvoerder is de politie zondag extra alert op nieuwe ongeregeldheden, maar is er geen directe aanleiding om die te verwachten. Het noodbevel dat de gemeente Groningen zaterdagavond uitvaardigde, blijft ook zondag van kracht.

Zaterdagavond raakten ongeveer 35 supporters met elkaar in gevecht in de Kromme Elleboog in de binnenstad van Groningen. Op sociale media verschenen zaterdagavond beelden van supporters die met onder meer stoelen en tafels gooien.

De gemeente Groningen hield er rekening mee dat de Duitse voetbalsupporters zondag in de binnenstad ongeregeldheden willen veroorzaken. Daarom werd vrijdag al een noodbevel uitgevaardigd, dat aanvankelijk pas zondagochtend van kracht zou worden.

44 Voetbalsupporters in Groningen gooien met tafels en stoelen

'Gemeente werd overvallen door rellen'

Een woordvoerder van de gemeente laat aan RTV Noord weten dat er geen aanwijzingen waren dat er ook op zaterdag opstootjes zouden zijn. "We zijn erdoor overvallen", zegt de woordvoerder. Er waren die avond daarom geen extra agenten in het centrum van Groningen.

De gemeente besloot het noodbevel naar aanleiding van de rellen eerder in te laten gaan. Het noodbevel verbiedt supporters van Bielefeld zich in de gemeente Groningen op te houden. Onder begeleiding van de politie kunnen zij uit de provincie geweerd worden.

FC Groningen en Arminia Bielefeld spelen zondag een oefenduel, maar vanwege het coronavirus mag daar geen publiek van de bezoekende club bij zijn.