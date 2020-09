In de Groningse binnenstad zijn zaterdag rellen ontstaan tussen voetbalsupporters. Mogelijk ging het om hooligans van FC Groningen en de Duitse club Arminia Bielefeld.

Via sociale media verschenen er zaterdagavond beelden van de rellen. Daarop is te zien hoe tientallen mannen met elkaar op de vuist gaan. Ook wordt er met stoelen en tafels gegooid.

FC Groningen en Arminia Bielefeld spelen zondag een oefenduel, maar vanwege het coronavirus mag daar geen publiek van de bezoekende club bij aanwezig zijn.

De gemeente Groningen hield er al rekening mee dat Duitse voetbalsupporters mogelijk voor ongeregeldheden wilden gaan zorgen in de binnenstad. Om die reden werd vrijdag al een noodbevel uitgevaardigd, dat nu vanwege de vechtpartij per direct van kracht is.

De politie mag op basis van het noodbevel de Duitse voetbalsupporters uit de provincie weren.