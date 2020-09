Bij een verkeersongeval in het Limburgse Herkenbosch zijn zaterdagmiddag vijf mensen, onder wie drie kinderen, gewond geraakt, meldt de politie.

Het ongeval gebeurde rond 14.30 uur. Er waren twee personenauto's bij het ongeluk betrokken. De slachtoffers zaten alle vijf in dezelfde auto. Het gaat om twee vrouwen en drie kinderen.

Volgens 1Limburg is de auto tegen een boom gebotst en over de kop geslagen. Het ongeval zou veroorzaakt zijn tijdens een inhaalpoging. Daarbij raakten de twee auto's elkaar waardoor de auto met daarin de vrouwen en kinderen van de weg raakte.

Over de ernst van de verwondingen kan de politie nog niets zeggen. 1Limburg meldt dat de bestuurder zwaargewond is geraakt. De slachtoffers zijn met ambulances naar het ziekenhuis overgebracht. Een baby werd volgens de omroep met een traumahelikopter naar het ziekenhuis in Maastricht vervoerd. De bestuurder van de tweede auto raakte niet gewond.

De teams Tactische Ondersteuning Verkeersongevallen en Verkeersongevallenanalyse van de politie onderzoeken de toedracht van het ongeval.