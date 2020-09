Bij een avondwinkel in de Amsterdamse wijk Osdorp is zaterdag rond 3.30 uur een onbekend explosief ontploft, laat een woordvoerder van de politie weten aan NU.nl.

De Pieter Calandlaan werd ruim afgezet zodat de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) zijn werk kon doen. Inmiddels kan het verkeer weer doorgang vinden, zegt de woordvoerder tegen NU.nl.

Er wordt onderzocht of er opzet in het spel was. Meerdere getuigen zagen volgens de politie twee jongens wegrijden op een scooter.

Het pand boven de avondwinkel is niet ontruimd. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) onderzoekt momenteel hoe groot de schade aan de winkel is.

In Amsterdam vinden vaker explosies plaats bij bedrijfspanden. Onlangs vond een ontploffing plaats voor een kapsalon in het stadsdeel West. In de volgende nacht werd het pand vijf keer beschoten. Niemand raakte daarbij gewond.