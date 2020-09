De 26-jarige man uit Heerlen die verdacht wordt van het bedreigen van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt moet op 18 november voor de rechter verschijnen. Tot die tijd mag de man niet meer in de gemeente Den Haag komen, meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.

De verdachte werd donderdag in Heerlen aangehouden en is vrijdag door de politie in Den Haag gehoord. Hij is inmiddels weer op vrij voeten gesteld.

Omtzigt werd op 20 augustus door tientallen betogers opgewacht in Den Haag. Hierna werd hij minutenlang achtervolgd en bedreigd.

Op beelden is te horen hoe hij door een enkele betoger met de dood wordt bedreigd. De aanhouding van de verdachte werd gefilmd en vervolgens op Facebook geplaatst.

Kamervoorzitter Khadija Arib deed een dag na de belaging van Omtzigt aangifte bij de politie. Premier Mark Rutte noemde het "onacceptabel" gedrag van "onbeschofte en onopgevoede" mensen.