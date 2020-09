De politie in Groningen heeft vrijdag drie verdachten aangehouden voor betrokkenheid bij een steekincident op een schoolplein in Groningen. In de nacht van donderdag op vrijdag kwam hierbij een man om het leven.

Het gaat om twee jongens van zeventien jaar en een vrouw van achttien jaar uit de stad Groningen. Zij werden aan het einde van de middag aangehouden.

In de nacht van donderdag op vrijdag kreeg de politie rond 0.20 uur een melding over een gewonde man die op een schoolplein aan De Vaargeul in Groningen lag. Het slachtoffer bleek een steekwond te hebben. Hij werd ter plaatse gereanimeerd door de politie en ambulancepersoneel, maar kort daarna bezweek hij aan zijn verwondingen.

De precieze toedracht en op welke manier de verdachten betrokken zijn is nog niet bekend. De politie gaat verder met het onderzoek en het horen van de verdachten en getuigen.

Vanwege het onderzoek op het schoolplein bleef de school vrijdag gesloten.