Het wordt een weekend met afwisselend (stapel)bewolking en zonnige perioden. Ook valt er, vooral op zondag, hier en daar een bui. De wind is matig en komt het hele weekend overwegend uit het westen. Het wordt ongeveer 17 tot 20 graden.

Zaterdagochtend trekt de regen die in de nacht van vrijdag op zaterdag valt via het zuidoosten het land uit. Daarna komt de zon wat vaker tevoorschijn, maar deze wisselt af met stapelwolken. Lokaal kan een stapelwolk zorgen voor een regenbui, vooral in de middag en in de avond.

Er staat een matige westenwind die aan zee vrij krachtig is. Het wordt maximaal 17 graden in het Waddengebied en 20 graden in het zuidoosten.

Zondag is het wisselend bewolkt en vallen er vaker regenbuien. Er zijn ook zonnige perioden. Er staat een overwegend matige westenwind. Het is vrij koel met in de middag temperaturen van ongeveer 17 of 18 graden.

Na het weekend klaart het op de meeste plekken op en zijn er eveneens zonnige perioden. In de middag loopt de temperatuur op tot rond of net boven de 20 graden.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd boven aan de voorpagina.