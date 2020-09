De politie doet een ultieme poging om twee vermiste vrienden na 46 jaar te vinden, zo bevestigt de politie na berichtgeving van NRC vrijdag. De zoekactie vindt vanaf volgende week dinsdag plaats in het meer De Brink in Liessel. Het tweetal zou mogelijk in een auto onder het zand begraven liggen.

Piet Hölskens (22) en Hans Martens (21) verdwenen op 16 maart 1974 na een avond stappen in Deurne. Ze vertrokken met een rode Fiat 850 Coupé, maar ook die is nooit meer gezien. Zoekacties in de daaropvolgende jaren leverden niets op.

De politie gaat ervan uit dat ze door een misdrijf om het leven zijn gekomen. De familieleden van de mannen kregen zes jaar geleden van de politie te horen dat Martens mogelijk is vermoord vanwege zijn affaire met een getrouwde vrouw. Hölskens zou zijn gedood omdat hij getuige was van de moord.

De zoektocht wordt volgende week opgestart naar aanleiding van informatie die de privédetective van de familie van Hölskens en Martsen heeft gevonden. Volgens de politiewoordvoerder valt op dat één persoon door meerdere personen als mogelijke dader wordt genoemd.

"Wij kunnen, omdat het zo lang geleden is, niet meer controleren of deze persoon daadwerkelijk de dader is", aldus de woordvoerder tegen NRC over de verjaarde zaak. "Maar als dat het geval is, achten wij het aannemelijk dat Hans en Piet in De Brink in Liessel liggen."

Metalen voorwerpen onder de bodem

De politie heeft in de afgelopen twee jaar het meer in Liessel al met speciale apparatuur onderzocht. Daaruit blijkt nu dat er op twee plekken een metalen voorwerp onder de bodem ligt. Dit kan mogelijk een auto zijn.

Een gespecialiseerd bedrijf zal op deze plekken naar Hölskens en Martens zoeken. Duikers zullen het zand wegzuigen zodat de metalen voorwerpen onder de bodem zichtbaar worden. De zoektocht zal naar verwachting dinsdag starten en maximaal vier dagen duren.

