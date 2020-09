Een man is in de nacht van donderdag op vrijdag overleden nadat hij met een steekwond werd aangetroffen op een schoolplein in Groningen, meldt de politie.

Rond 0.20 uur kreeg de politie een melding over een gewonde man die op een schoolplein aan De Vaargeul lag. Het slachtoffer had een steekwond en werd ter plaatse gereanimeerd door de politie en ambulancepersoneel. Hij overleed niet veel later.

De politie is een onderzoek gestart op de plaats delict. Over de oorzaak van de steekwond is nog niets duidelijk. De identiteit van de man is niet bekendgemaakt.

Op het schoolplein wordt nog steeds onderzoek gedaan door de politie. De school blijft daarom vrijdag gesloten.