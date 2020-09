Het Openbaar Ministerie heeft tweeënhalf jaar cel geëist tegen vier verdachten die betrokken waren bij de "sadistische" ontvoering van een zeventienjarige jongen uit Schiedam. Het slachtoffer had verschillende seksueel getinte foto's en video's van zijn ex-vriendin, de dochter van een van de verdachten.

In april 2019 werd de jongen na afloop van zijn werk in een auto getrokken, waar hij vervolgens harde klappen kreeg. Vervolgens werd hij volgens de officier van justitie meegenomen naar een kelderbox en daar ruim anderhalf uur vastgehouden en vernederd.

Onder bedreiging van een taser moest hij in de kelderbox met voorwerpen seksuele handelingen met zichzelf verrichten. Ook op andere manieren werd het slachtoffer ernstig vernederd. Alles werd door de verdachten op beeld vastgelegd.

De minderjarige jongen had verkering met de achttienjarige dochter van een van de verdachten. De 39-jarige moeder uit Schiedam was erachter gekomen dat de twee seksueel getinte filmpjes en foto's uitwisselden en eiste dat de jongen deze zou verwijderen. De jongen wiste de beelden van zijn telefoon, maar dat bleek voor de moeder, haar partner, broer en een huisvriend niet genoeg.

Viertal bang voor kopieën

Het viertal was bang dat de jongen naast de beelden op zijn toestel, ook kopieën had op zijn iCloud. De verdachten gingen langs bij het slachtoffer om te eisen dat hij zou inloggen en de beelden zou verwijderen, maar omdat hij zijn telefoon niet bij zich had lukte dit niet. Daarop werd hij meegenomen naar de kelderbox.

"Dat je als moeder enorm schrikt van bepaalde foto's en appgesprekken van je dochter met haar vriendje is voor te stellen", zegt het OM, met de toevoeging dat het niet de bedoeling is om vervolgens voor eigen rechter te gaan spelen.

Het OM vervolgt de vier voor wederrechtelijke vrijheidsberoving, ontucht, mishandeling en het vervaardigen van kinderporno. Het slachtoffer was minderjarig toen hij werd ontvoerd en mishandeld.