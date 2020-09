Een 26-jarige man uit Heerlen is donderdag aangehouden door de politie op verdenking van het bedreigen van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt tijdens een uit de hand gelopen coronaprotest in Den Haag. Het Openbaar Ministerie bevestigt de aanhouding aan NRC.

De politicus werd op 20 augustus door tientallen betogers opgewacht in Den Haag. Hierna werd hij minutenlang achtervolgd en bedreigd. Op beelden was te horen hoe hij door een enkele betoger met de dood werd bedreigd. Volgens NRC was de aangehouden man mogelijk degene die de bedreiging uitsprak. De aanhouding van de verdachte werd gefilmd en vervolgens geplaatst op Facebook. Dat bericht is inmiddels niet meer zichtbaar.

Kamervoorzitter Khadija Arib deed een dag na de belaging van Omtzigt aangifte bij de politie. Arib sprak van "een absolute schande" dat Kamerleden op deze manier worden bejegend.

Ook premier Mark Rutte keurde het gedrag van de demonstranten af en zei dat er een grens was overschreden. Hij noemde het "onacceptabel" gedrag van "onbeschofte en onopgevoede" mensen.

De demonstratie eind augustus liep uit de hand toen demonstranten de confrontatie zochten met de politie. Voor de deur van de Tweede Kamer kwam het daarbij tot een escalatie. Hierbij raakte een agent gewond.