Met klem roept de GGD mensen zonder symptomen op zich niet te laten testen op het coronavirus, zegt een woordvoerder in gesprek met NU.nl na berichtgeving van NOS. Donderdagochtend was de capaciteit van de testlocaties zo zwaar overbelast, dat het bij de helft niet mogelijk was om binnen 48 uur een afspraak te maken.

Een van de pijlers van het Nederlandse testbeleid is dat mensen met symptomen zich binnen 48 uur moeten kunnen laten testen. Dit was donderdagochtend bij meer dan de helft van de locaties dus niet mogelijk.

Om 10.00 uur 's ochtends konden mensen bij 67 van de 105 locaties geen afspraak meer maken binnen 48 uur, de grootste overschrijding van de testcapaciteit die de GGD tot nu toe gemeld heeft.

"Als meer dan de helft vol zit dan is de hele belofte dat je vandaag kan bellen en morgen een afspraak kan krijgen feitelijk weg", zegt de woordvoerder.

Volgens de woordvoerder krijgt de GGD veel signalen binnen dat zeer veel mensen zich laten testen zonder dat ze verschijnselen van COVID-19 vertonen.

Een test aanvragen voor het coronavirus bij de GGD is alleen toegestaan wanneer mensen symptomen vertonen. Het snel kunnen testen van coronapatiënten is cruciaal om bron- en contactonderzoek op tijd uit te voeren en zo de coronapandemie onder controle te houden.

De GGD roept mensen daarom met klem op zich niet zonder symptomen te laten testen. "We krijgen verhalen binnen van mensen met klachten die er niet tussenkomen, die al vier dagen in een andere kamer slapen, omdat ze hun oudere partner willen beschermen. Maar ook jonge mensen met symptomen die niet van plan zijn om zo lang in thuisquarantaine te wachten op een test."