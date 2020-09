Advocaat Nico Meijering heeft donderdag zijn vermoedens uitgesproken dat hij en zijn kantoorgenoot Leon van Kleef in juni 2019 door de politie zijn afgeluisterd in Dubai. Hij baseert dit op een verklaring van crimineel Khalid J. met wie de advocaten destijds hadden afgesproken in Dubai.

J. werd begin dit jaar aangehouden in Dubai en zegt tijdens zijn verhoor dingen te zijn voorgehouden die overeenkomen met de inhoud van het gesprek dat hij in vertrouwen voerde met Meijering en Van Kleef.

Eerder donderdag zei het Openbaar Ministerie (OM) in reactie op de ophef die was ontstaan na het bekend worden van het volgen van de advocaten, dat alles volgens de regels is verlopen. Meijering werd geschaduwd na een tip dat hij een afspraak zou hebben met Ridouan T. in Dubai.

T. werd op dat moment wereldwijd gezocht en het OM wees erop dat de verdenking tegen de man zeer stevig was en er namens hem nog moordopdrachten zouden openstaan. Daarbij zouden de advocaten alleen geobserveerd zijn. Het contact tussen de advocaten en derden zou niet inhoudelijk zijn afgeluisterd of opgenomen.

Meijering laat weten dat dit mogelijk wel het geval is geweest en wil J. oproepen als getuige. De man zit vast in een ander liquidatieonderzoek en zou bereid zijn een verklaring af te leggen. De verdachte kreeg in het politieverhoor te horen dat ze wisten dat hij met raadslieden had afgesproken en "geen gewone advocaten", herhaalt Meijering de woorden.

Kantoorgenoot Flokstra spreekt verbazing uit

Kantoorgenoot Christian Flokstra sprak zijn verbazing uit over de houding van het OM en het gemak waarmee er werd gesproken over dat "observeren van advocaten in beginsel is toegestaan", aldus de advocaat.

"Dan ben je alle realiteitszin voorbij", aldus Flokstra. "Het observeren van advocaten om bij verdachten uit te komen. Hoe kan een burger zich dan nog vrijelijk wenden tot een advocaat?"