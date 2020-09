Boa- en politievakbonden blijven de minister van Justitie Ferd Grapperhaus steunen na de ophef over zijn huwelijksfoto's. Ze willen vooral dat er meer aandacht komt voor de moeilijkheden die er zijn bij het handhaven van de coronaregels.

Grapperhaus overleefde woensdagavond een zwaar kamerdebat, dat volgde op het verschijnen van nieuwe huwelijksfoto's. Hierop was duidelijk te zien dat de minister zelf ook niet altijd de juiste afstand hield. Grapperhaus bood zijn excuses aan en blijft, "met een deuk in zijn imago", op zijn ministerspost.

De huwelijksfoto's hebben het voor de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) lastiger gemaakt om coronaboetes uit te delen, zeggen verschillende politie- en boavakbonden.

Eerder zei BOA-ACP-voorzitter Richard Gerrits dat boa's nu minder coronaboetes zouden uitschrijven vanwege de huwelijksfoto's. De nieuwe excuses van Grapperhaus zullen hier voorlopig weinig aan veranderen.

"Die geloofwaardigheid van de coronaregels was al eerder een topic", zegt Gerrits woensdag in gesprek met NU.nl. "Met de bruiloft van Grapperhaus is het een optelsom geworden. Het is de grootste barst", aldus Gerrits.

Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politievakbond (NPB), zei woensdag in het NPO-programma Op1: "Politiemensen hebben het een stuk moeilijker gekregen op straat hierdoor. Er wordt verwezen naar de bruiloft en dan krijg je pittige discussies"

Meer duidelijkheid rondom coronaregels

Hoewel politie- en boa-vakbonden balen van de huwelijksfoto van Grapperhaus, zien ze het niet als reden om het vertrouwen in de minister op te zeggen.

"We zijn al een tijdje met deze minister onderweg en hij heeft veel goede dingen gedaan. Daarom hebben we het vertrouwen om met hem verder te gaan", zegt Gerrits.

Een NPB-woordvoerder zegt dat het belangrijk is dat Grapperhaus aanblijft, omdat er momenteel veel dingen spelen binnen de politieorganisatie die moeten worden opgelost, zoals de werkbelasting die al jaren onder druk staat.

Bonden: Geef aandacht aan handhavingsproblemen

De vakbonden willen wel dat er aandacht komt voor hoe de coronaregels gehandhaafd kunnen worden.

Volgens de vakbonden is het al langer moeilijk om de coronaregels op straat te handhaven, met name sinds de verdere versoepelingen. Ook ligt er veel vrijheid bij gemeentes om de handhaving zelf in te vullen.

Sinds begin juni zouden er zeer weinig coronaboetes uitgedeeld zijn, zei voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls maandag nog.

"Voor het overgrote deel houden mensen zich aan de coronaregels. En een waarschuwing is vaak genoeg", zegt voorzitter van de Nederlandse Boabond (NBB) Ruud Kuin. Maar het gaat mis bij drukke stranden, straten en parken waar handhaving niet meer kan, zegt hij.

De vakbonden hebben dinsdag in gesprek met Grapperhaus nogmaals opgeroepen tot landelijke en eenduidige regelgeving.

Volgens Kuin wordt het "tijd dat er een pas op de plaats gemaakt wordt en meer aandacht komt voor de handhaafbaarheid van de regels".