Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag tien jaar cel en tbs geëist tegen Matthias M. voor het doden en in stukken zagen van de 34-jarige Halil Erol in 2010. Bij de rechtbank in Zwolle zette justitie uiteen dat er geen scenario denkbaar is waarin M. onschuldig is. De verdachte ontkent Erol te hebben gedood.

M. bevestigt dat in zijn dekbedhoes lichaamsdelen zijn gevonden en dat dit de aanwezigheid van zijn DNA verklaart, maar zegt geen idee te hebben hoe de menselijke resten erin terechtgekomen zijn.

Erol, vader van twee jonge kinderen, verdween in februari 2010. Zijn lichaamsdelen zijn in de jaren daarna op meerdere plekken gevonden. Ze waren verpakt in onder meer de dekbedhoes en hoezen van IKEA-stoelen. Het OM denkt dat hij tijdens een bezoek aan M. en diens vriendin in de middag van 6 februari 2010 is gedood en dat de ex-vrouw van Erol erbij betrokken was.

De ex van Erol heeft verklaard dat ze hem die avond nog heeft gezien, maar dat gelooft het OM niet. De telefoon van Erol was volgens zendmastgegevens namelijk lange tijd in de woning van M. en diens toenmalige vriendin, terwijl ze verklaarden dat hij daar slechts kort was. Het slachtoffer kwam na deze dag ook niet meer bij afspraken opdagen.

OM: 'Hoes en zakken zijn een smoking gun'

Het OM geeft toe dat er geen forensisch bewijs is dat direct op daderschap van M. duidt. "Maar de hoes en de zakken waar het lichaam in is verpakt, zijn naar het oordeel van het OM een smoking gun", aldus de officier van justitie.

"Is er een alternatieve gebeurtenis denkbaar die de link tussen het lichaam en de dekbedhoes verklaart?", zo vraagt het OM zich hardop af. Volgens de officier van justitie is geen moord, maar doodslag bewezen en dat werkt door in de uiteindelijk lagere strafeis. Eerder sprak het OM nog van moord, waarvoor levenslang kan worden opgelegd.

Motief voor doden van Erol onduidelijk

De doodsoorzaak van Erol is onbekend vanwege de toestand waarin zijn stoffelijke resten zijn aangetroffen. Ook is niet bekend wat het motief is geweest.

In het dossier lijkt te worden gesuggereerd dat M. graag vrouwen wilde helpen die last hadden van hun ex-man. De verdachte geeft toe dat hij Erol bedreigd heeft, maar voegt eraan toe dat het om dollen ging.

De verdediging heeft er in het pleidooi op gewezen dat er geen technisch bewijs is dat M. linkt aan de dood van Erol. De advocaat van de man wijst er daarnaast op dat er haren van honden, katten, paarden en varkens zijn gevonden op de dekbedhoes en dat de verdachte geen van die dieren had of mensen kende die deze beesten hielden als huisdier.

De advocaat verwijt het OM "tunnelvisie" te hebben als het gaat om haar cli¨ent.

M. eerder veroordeeld voor doden vrouw

M. is eerder veroordeeld tot een jarenlange celstraf en tbs voor het verkrachten en doden van een vrouw in 1997. Hij had de 29-jarige fysiotherapeut Anne-Marie van Loon doodgetrapt nadat ze volgens hem een "kwetsende opmerking" had gemaakt. Zijn tbs-behandeling is in december 2009 beëindigd.

Het is niet duidelijk of hij nog steeds sprake een persoonlijkheidsstoornis heeft, wat destijds in de zaak-Van Loon wel is aangetoond. Desondanks wil het OM dat M. tbs wordt opgelegd. Zo doet de verdachte volgens de officier van justitie opmerkelijk luchtig over de bedreigingen aan het adres van Erol.

"De nabestaanden vinden het idee dat de verdachte bij een veroordeling voor doodslag op enig moment weer terug zou kunnen keren in de samenleving niet te verteren", zo zegt hun advocaat Sébas Diekstra, verwijzend naar de eerdere veroordeling van de man. Hij staat de ouders en de broer en zus van Erol bij. "Zij begrijpen de beperkingen van onze strafwet, maar dat maakt nog niet dat zij hier vrede mee kunnen hebben."