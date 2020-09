Het Openbaar Ministerie (OM) noemt donderdag de "zware verwijten" van de verdediging in de zaak-Ridouan T. onterecht. Justitie zegt zich volledig aan de regels te hebben gehouden als het gaat om het volgen van advocaten.

Het is voor het eerst dat justitie inhoudelijk reageert op twee incidenten die tot ophef hebben geleid.

Op 11 augustus besprak het OM op zitting een proces-verbaal waaruit zou blijken dat advocaten in 2015 geheime informatie hebben gelekt naar de criminele organisatie van T.

Twee weken later werd bekend dat advocaten Nico Meijering en Leon van Kleef in juni zijn gevolgd op Schiphol en in Dubai. In dat land hadden zij vermoedelijk een afspraak met T., maar dat bleek achteraf niet te kloppen.

"Wij hebben opsporingsbevoegdheden en die mogen wij inzetten", aldus de officier van justitie. "Ook tegen geheimhouders. Zij zijn niet immuun als het doel gerechtvaardigd is. T. was op dat moment de meeste gezochte crimineel." Het OM zegt zich hierbij aan alle regels te hebben gehouden. "Er is geen nadeel voor T. of welke verdachte dan ook in het proces Marengo geweest."

OM: Verschoningsrecht van raadslieden is niet geschonden

Het OM zegt dat het verschoningsrecht van de raadslieden niet is geschonden, omdat alleen sprake was van observatie. Het contact tussen de advocaten en met anderen is niet inhoudelijk afgeluisterd of opgenomen.

"Maar omdat we niks te verbergen hebben, zijn we bereid de dossiers over de bijzondere opsporingsmethoden te delen met de rechter-commissaris, zodat die kan bepalen welke advocaten ze mogen inzien", vult de officier aan.

Proces-verbaal dient als onderbouwing van verklaring

Het OM herhaalde dat het proces-verbaal is opgesteld met als doel de verklaring van kroongetuige Nabil B. te verifiëren. Volgens B. hebben advocaten de organisatie van T. in 2015 dossiers van het onderzoek 26Koper verstrekt.

"De kernvraag waar het hier om draait, is of B. een vertrouweling binnen de groep van T. was of dat hij dit heeft verzonnen zoals de verdediging naar voren heeft gebracht", aldus de officier. Het proces-verbaal onderbouwt zijn verklaring en daarmee zijn positie, concludeert het OM.

De officier voegt hieraan toe dat de deken, die toezicht op de advocatuur houdt, wel degelijk van tevoren over het proces-verbaal is ingelicht. Een oordeel van de deken werd echter niet afgewacht, omdat het OM niet het gedrag van de advocaten ter discussie wilde stellen. Dat was volgens justitie niet van belang voor het Marengo-proces.