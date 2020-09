Matthias M., de man die terechtstaat voor het doden en in stukken zagen van de destijds 34-jarige Halil Erol in 2010, blijft ontkennen dat hij iets met de zaak te maken heeft. De verdachte is er "doodmoe" van, zei hij donderdag tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak bij de rechtbank in Zwolle.

De Steenwijker verdween in februari 2010. Zijn afgezaagde lichaamsdelen zijn in datzelfde jaar en in 2013 op meerdere plekken in Nederland teruggevonden. Zijn hoofd en handen liggen nog altijd op een onbekende locatie.

M. had tijdens de verdwijning van Erol een relatie met een vriendin van Erols ex-vrouw. De ex-vrouw van het slachtoffer en de toenmalige vriendin van M. zijn ook verdachten in het onderzoek, maar staan donderdag niet terecht. Het Openbaar Ministerie (OM) denkt dat Erol is omgebracht toen hij langsging bij M. en diens vriendin.

Er zijn onder meer DNA-sporen van M. gevonden op de dekbedhoes waarin lichaamsdelen van Erol zijn gestopt. De hoes was van M., maar hij zegt niet te weten hoe de lichaamsdelen daarin zijn terechtgekomen.

Ook bleef de telefoon van Erol volgens zendmastgegevens lang in het huis van M. en diens vriendin 'hangen', terwijl zij hebben verklaard dat het slechts om een kort bezoek ging. "Ik heb het idee dat ik me niet kan verdedigen", aldus M., die vindt dat de zaak tegen hem is opgebouwd met zeer weinig bewijs.

De aangetroffen dekbedhoes. (Foto: politie)

Motief is onduidelijk

In de periode voor zijn overlijden zou Erol door M. zijn bedreigd. Het slachtoffer had hierover gesproken met familieleden. Zijn ex heeft bij de politie verklaard dat Erol haar mishandelde en zich niet aan de getroffen omgangsregeling hield.

Een duidelijk motief voor de moord ontbreekt echter. In het dossier lijkt te worden gesuggereerd dat M. vrouwen die last van hun ex-man hadden graag wilde helpen. De verdachte geeft toe dat hij Erol bedreigd heeft, maar voegt eraan toe dat het om dollen ging.

'Geen respect voor zijn lichaam'

De nabestaanden van Erol hebben in hun verklaring aan de rechtbank verteld dat het proces enorm zwaar voor hen is. "Het heeft ons gebroken deze nachtmerrie niet af te kunnen sluiten. Wat ons het meest pijn doet, is dat hij geen respect had voor zijn lichaam. Het is belangrijk dat Erol in zijn geheel begraven wordt, maar dat wordt ons ontnomen."

M. is eerder veroordeeld tot een jarenlange celstraf en tbs voor het verkrachten en doden van een vrouw in 1997. Hij had de 29-jarige fysiotherapeut Anne-Marie van Loon doodgetrapt nadat zij volgens hem een "kwetsende opmerking" had gemaakt.

Uit een destijds uitgevoerd onderzoek bleek dat M. een persoonlijkheidsstoornis met antisociale persoonlijkheidstrekken had.