Koning Willem-Alexander staat voor het eerst met zijn baard op een munt. Het gaat hierbij om het Woudagemaal Vijfje, een speciale herdenkingsmunt die dit najaar in opdracht van het ministerie van Financiën wordt geslagen.

Het ontwerp is donderdag bekendgemaakt door de Koninklijke Nederlandse Munt, de producent van het muntgeld in Nederland.

Koning Willem-Alexander verschijnt al een jaar met een baard in het openbaar, maar zijn gezichtsbeharing werd tot nu toe niet meegenomen in zijn beeltenis op munten. Het Woudagemaal Vijfje heeft dus de primeur.

De munt wordt gemaakt ter ere van het Ir. D.F. Woudagemaal in het Friese Lemmer. Dit is het grootste stoomgemaal ter wereld dat nog steeds functioneert. De eerste munten worden geslagen op 7 oktober, de dag waarop het Unesco-werelderfgoed honderd jaar bestaat.

Voor verzamelaars komen er twee varianten van het Woudagemaal Vijfje in het zilver en goud. Het gouden exemplaar is een Tientje.

Baard afbeelden is keuze van kunstenaar

Het Woudagemaal Vijfje is ontworpen door beeldend kunstenaar Berend Strik. Hij maakte in 2016 ook al het ontwerp voor het Rembrandt Vijfje. Dat Strik ervoor heeft gekozen de koning met zijn baard af te beelden, was geheel zijn eigen keuze.

"Het is niet gebruikelijk om bij herdenkingsmunten instructies aan kunstenaars mee te geven, anders dan de eisen uit de wet en het thema", laat een woordvoerder van het ministerie van Financiën weten. "De rest is aan de kunstenaar in het kader van artistieke vrijheid."

Wanneer de koning met zijn baard op de Nederlandse euromunten zal verschijnen, is niet bekend. Volgens de woordvoerder is er op dit moment geen aanleiding om de huidige munten aan te passen.