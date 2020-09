Kardinaal Ad Simonis, emeritus-aartsbisschop van Utrecht, is overleden. De kardinaal, die de laatste jaren woonde in een zorgcentrum in Voorhout, was 88 jaar.

Dat heeft het aartsbisdom woensdag bekendgemaakt.

Paus Paulus VI benoemde de priester eind 1970 tot bisschop van Rotterdam. In 1983 werd Simonis de nieuwe aartsbisschop van Utrecht en daarmee de 69e opvolger van Sint Willibrord. Paus Johannes Paulus II benoemde de aartsbisschop in mei 1985 tot kardinaal. Deze functie bekleedde hij tot januari 2008 toen Simonis met emeritaat ging.

Kardinaal Simonis maakte zich grote zorgen over de toekomst van de Kerk in Nederland, zorgen die hij in gesprekken en interviews met grote regelmaat uitte. In de talloze boeken die hij scheef toonde kardinaal Simonis een beschouwende natuur.

Kardinaal Simonis tijdens het bezoek van Johannes Paulus II aan Nederland in 1985. (Foto: BrunoPress)

'Het paradijs wacht, maar we moeten alleen het avontuur aan'

De emeritus aartsbisschop van Utrecht vierde op uitnodiging van zijn opvolger, kardinaal Eijk in juni 2017 zijn zestigjarig priesterjubileum in Utrecht. Over het vooruitzicht van de dood was kardinaal Simonis eerlijk. Hij keek niet uit naar "het nauwe poortje dat ons straks allen te wachten staat. Het paradijs ligt daar achter, maar we moeten wel eerst alleen het avontuur aan", stelde hij zelf.

Kardinaal Eijk heeft met droefheid kennisgenomen van het overlijden van zijn voorganger, zo meldt het aartsbisdom. Volgens de kardinaal verliest de Kerk iemand "met een groot pastoraal hart."

Over de uitvaart van kardinaal Simonis volgt nadere informatie.