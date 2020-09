De eerste door Nederland gefinancierde opvang voor alleenstaande kindmigranten, wordt momenteel ingericht op het Griekse vasteland, schrijft staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer. Het doel is om kinderen tijdelijk op te vangen, totdat ze een plek krijgen bij een Grieks gastgezin.

Het gaat om de eerste van drie kleinschalige tijdelijke opvanglocaties, schrijft Broekers-Knol. Volgens de staatssecretaris is het eerste pand al gehuurd en wordt dit momenteel ingericht. Naar verwachting opent de eerste locatie eind september.

De tijdelijke opvanglocaties zijn een alternatief van Broekers-Knol voor het opvangen van minderjarige alleenstaande asielzoekers in Nederland. Griekenland vroeg EU-landen in mei een deel van de 4.500 alleenstaande kindmigranten uit de overvolle vluchtelingenkampen op te nemen.

Elf EU-landen gaven hier gehoor aan en willen samen zestienhonderd kinderen opnemen. In totaal zijn daar tot nu toe 205 van over de lidstaten verspreid. De situatie is dringend volgens Griekenland, omdat leven in de uitzichtloze kampen niet geschikt is voor jonge kinderen zonder begeleiding.

Volgens Broekers-Knol is de kinderen naar Nederland halen geen "structurele" oplossing. Zij wil daarom alleenstaande kinderen in Griekenland onderdak bieden en helpen aan een gastgezin in Griekenland.

Andere twee locaties volgen 'zo snel mogelijk'

In haar brief doet de staatssecretaris meer details uit de doeken over de opvang. Zo zijn er plannen goedgekeurd om twee van de drie locaties in te richten voor jongens van dertien tot en met achttien jaar oud. De derde locatie is voor meisjes en jonge moeders in dezelfde leeftijdscategorie. Ruim 90 procent van de minderjarige, alleenstaande asielzoekers zijn jongens boven de veertien jaar oud, aldus Broekers-Knol.

Het project wordt uitgevoerd door de Nederlandse hulporganisatie Movement on the Ground en de Griekse partner The HOME Project. Na het openen van de eerste locatie eind deze maand, moeten de volgende twee zo snel mogelijk volgen, zegt Broekers-Knol.

De verantwoordelijkheid voor de selectie en overplaatsing van de kinderen blijf bij de Griekse autoriteiten, benadrukt Broekers-Knol, omdat die in beginsel ligt bij het Griekse asiel- en opvangsysteem.

Honderd gemeentes willen kinderen naar Nederland halen

Het kabinet besloot in mei geld uit te trekken voor opvanglocaties in Griekenland, in totaal 3,5 tot 4 miljoen euro voor een looptijd van drie jaar. Broekers-Knol schrijft dat het project vertraging heeft opgelopen vanwege de COVID-19-pandemie.

Op het plan van het kabinet kwam veel kritiek van politici, kerken, burgemeesters en organisaties. Ruim honderd gemeentes hebben inmiddels laten weten bereid te zijn om alleenstaande, minderjarige vluchtelingen op te nemen in een 'Coalition of the Willing'. Stichting Vluchtelingenwerk, Stichting Vluchteling en Defence for Children noemden het alternatief van Broekers-Knol een schijnoplossing.

"Het kabinet blijft halsstarrig weigeren solidair te zijn met Griekenland, met andere lidstaten en in het bijzonder met deze kinderen in nood", zeiden ze in april tegen Nieuwsuur.