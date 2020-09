Twee achttienjarige Urkers hebben woensdag een taakstraf van zestig uur opgelegd gekregen omdat zij in juni van dit jaar een bijzonder opsporingsambtenaar (boa) van de kade in het water hebben geduwd. Het slachtoffer was bewust uitgekozen omdat hij volgens de mannen "iedereen bekeuringen gaf", aldus het Openbaar Ministerie (OM).

De mannen lokten de boa met een smoes over een in het water gevallen telefoon naar de kade. Toen de man poolshoogte kwam nemen, werd hij door een van hen het water ingeduwd.

De boa kon via een boot uit het water klimmen, terwijl de verdachten het op een lopen hadden gezet. "Een laffe streek en een gevaarlijke actie", zo zei de officier van justitie bij de zitting.

Beiden mannen zijn vervolgd voor mishandeling. "Hoewel maar een van hen geduwd heeft, is er sprake van medeplegen. Ze hebben immers samengewerkt volgens een gezamenlijk en vooropgezet plan. Het voorval is - zoals gepland was - ook gefilmd, waarna de beelden online zijn verspreid."

Het OM had een taakstraf van 160 uur geëist, waarvan 80 uur voorwaardelijk. De politierechter heeft besloten dat zestig uur taakstraf passender is. "Het gaat om zeer jonge jongens die zich na het incident vrijwel direct bij de politie hebben gemeld. Ook hebben ze vanaf het begin eerlijk verklaard én hebben ze al drie dagen vastgezeten."

Naast de taakstraf moeten ze de boa bijna 500 euro aan schadevergoedingen betalen.