Meer studenten volgen dit collegejaar de opleiding tot tolk Nederlandse gebarentaal, meldt Hogeschool Utrecht woensdag. Er zijn nu 90 à 95 inschrijvingen, terwijl het er vorig jaar iets meer dan 60 waren. Dit komt volgens een woordvoerder van de hogeschool door het 'Irma-effect'.

De toegenomen populariteit van de studie is vermoedelijk te danken aan Irma Sluis, de tolk die sinds de uitbraak van COVID-19 regelmatig te zien is tijdens de persconferenties van het kabinet. Een aantal fragmenten van Sluis, waaronder haar vertaling van 'hamsteren', gingen viral.

De studie tot gebarentolk wordt in Nederland alleen aangeboden in Utrecht, waar dus ook Sluis haar opleiding heeft gevolgd. Volgens een woordvoerder van de hogeschool kwamen dit voorjaar opmerkelijk veel vragen binnen over de opleiding die in 1997 van start ging.

Nu blijkt dat de animo voor de opleiding ook daadwerkelijk heeft geleid tot meer inschrijvingen. Het gaat nog wel om voorlopige cijfers, benadrukt de woordvoerder. De inschrijvingen worden namelijk pas op 1 oktober definitief, maar de hogeschool verwacht voor deze opleiding geen grote wijzigingen.

In Nederland wordt gebarentaal door zo'n vijftienduizend personen gebruikt. Nederlandse gebarentaal is op dit moment geen officiële taal, maar een meerderheid van de Tweede Kamer ging dinsdag akkoord met een wetsvoorstel om daar verandering in te brengen.

Volgens initiatiefnemers D66, PvdA en ChristenUnie is het belangrijk dat gebarentaal ook in Nederland officieel wordt erkend als officiële taal. Zo moet duidelijker worden wanneer iemand recht heeft op een tolk. Volgens D66'er Jessica van Eijs, die zelf slechthorend is, kunnen mensen nog steeds niet overal terecht met gebarentaal.

Hogeschool Utrecht denkt dat de erkenning van gebarentaal net als het Irma-effect een impuls zal geven aan het beroep. "Voor deze studenten en toekomstige studenten", zegt de woordvoerder. "Gebarentaal zal meer ingeburgerd worden."

