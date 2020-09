De automobilist die zaterdagavond op een groep jongeren inreed in Deventer, is weer op vrije voeten gesteld. Het Openbaar Ministerie (OM) meldt woensdag dat er onvoldoende aanwijzingen zijn dat hij expres op de jongeren inreed. De bestuurder blijft wel verdachte in het onderzoek. Bij het incident raakten drie mensen gewond.

Het OM Oost-Nederland heeft besloten de 23-jarige verdachte uit Roemenië niet voor te geleiden bij een rechter-commissaris. Het onderzoek gaat nog verder. De man wordt nog verdacht van joyriding en gevaarlijk rijgedrag.

Bij het incident aan de Nering Bögelweg raakten een vrouw van zeventien en een vrouw van negentien gewond. Een derde slachtoffer kon zelf naar een huisartsenpost gaan. Verschillende andere jongeren raakten lichtgewond, maar hoefden niet naar het ziekenhuis.

Toen de politie ter plaatse kwam, trof zij een "behoorlijke" chaos aan. Er lagen beschadigde scooters op de grond en er stonden twee beschadigde auto's met de airbags uitgeklapt. Volgens ooggetuigen was de automobilist met hoge snelheid op de jongeren ingereden.